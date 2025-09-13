هانز فليك ينتقد مدرب إسبانيا بسبب لامين يامال

انتقد هانز فليك مدرب فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، طريقة تعامل لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، مع لامين يامال جناح الفريق الكتالوني.

وأعلن هانز فليك أن اللاعب الإسباني، لن يكون متاحا لمباراة فالنسيا، التي تلعب غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني، في مساء العاشرة.

وعبر فليك عن حزنه بسبب غياب اللاعب عن مباراة الغد، مشددا على أن اللاعب ذهب لمعسكر منتخب بلاده وهو يعاني من آلام، وشارك في المباراتين ضد بلغاريا وتركيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال فليك إن ما حدث مع اللاعب الذي شارك في 152 دقيقة، غير مقبول، حيث أنه لم يتدرب بين المباراتين، ما اعتبره عدم اعتناء بصحة اللاعبين.

وأضاف: “إسبانيا لديها أفضل منتخب في العالم لكن علينا الاعتناء باللاعبين خاصة الشباب منهم ويبدو أن هذه هي الطريقة التي نقوم بها، أنا حزين بشأن ذلك”.

ويدخل برشلونة المباراة محتلا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يقبع فريق فالنسيا بالمركز التاسع برصيد 4 نقاط.