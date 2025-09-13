قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هانز فليك ينتقد مدرب إسبانيا بسبب لامين يامال

يمنى عبد الظاهر

انتقد هانز فليك مدرب فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، طريقة تعامل لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، مع لامين يامال جناح الفريق الكتالوني.

وأعلن هانز فليك أن اللاعب الإسباني، لن يكون متاحا لمباراة فالنسيا، التي تلعب غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني، في مساء العاشرة.

وعبر فليك عن حزنه بسبب غياب اللاعب عن مباراة الغد، مشددا على أن اللاعب ذهب لمعسكر منتخب بلاده وهو يعاني من آلام، وشارك في المباراتين ضد بلغاريا وتركيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال فليك إن ما حدث مع اللاعب الذي شارك في 152 دقيقة، غير مقبول، حيث أنه لم يتدرب بين المباراتين، ما اعتبره عدم اعتناء بصحة اللاعبين.

وأضاف: “إسبانيا لديها أفضل منتخب في العالم لكن علينا الاعتناء باللاعبين خاصة الشباب منهم ويبدو أن هذه هي الطريقة التي نقوم بها، أنا حزين بشأن ذلك”.

ويدخل برشلونة المباراة محتلا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يقبع فريق فالنسيا بالمركز التاسع برصيد 4 نقاط.

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذا الأمر من أعظم عجائب القرآن .. فيديو

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يشكل لجنة لدراسة مشروع إنشاء متحف التراث العلمي

شيخ الأزهر

الأزهر يتجه لإنشاء متحف علمي لتوثيق إنجازات علماء المسلمين

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

