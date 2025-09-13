قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
توك شو

ترامب: إذا التزم حلف الناتو بما أقول ستنتهي الحرب سريعا في أوكرانيا

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه جاهز لفرض عقوبات على روسيا عندما تتفق كل دول الناتو على فعل الأمر ذاته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

 وقال ترامب: “سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتوقف دول الناتو عن شراء نفطها”.

وأضاف ترامب: “إذا التزم حلف الناتو بما أقول ستنتهي الحرب بسرعة في أوكرانيا”.

وتابع ترامب: “الحرب الجارية حرب بايدن وزيلينسكي”.


وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن صبره تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ينفد بسرعة"، وهدد موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة مع تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى محادثات لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" : "ستكون ضربة قوية جداً بعقوبات على البنوك وما له علاقة بالنفط والرسوم الجمركية أيضاً".
 

تصلح بين الزوجين

أسعار الدواجن

متى يكشف الله ستر

الخطيب

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

تشارلي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

حسام غالي

حملات إزالة الاشغالات فى بورسعيد

جانب من الجولة

مديرية التربية والتعليم تجري المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية

بالصور

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
سيارات ‏SUV‏
إليسا
أسباب الصداع

واشنطن في ورطه

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

