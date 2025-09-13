قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرسنال يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي
اعترافات البلوجر لوليتا: بشتغل دعايا على تيك توك.. والمحكمة تصدر قرارها | القصة الكاملة
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أثار خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عاصفة سياسية في ألمانيا بعد إعلانها عن نيتها طرح حزمة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات شخصية على عدد من الوزراء الإسرائيليين وتعليقا جزئيا لاتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

هذا الإعلان، الذي نقل عن خطابها الأخير، أحدث جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الألمانية، وتحديدا داخل التحالف السياسي الذي تنتمي إليه فون دير لاين نفسها.

وتصدر هذا الجدل مواقف متشددة من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، الشريك التقليدي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، حيث هاجم عدد من قادته المقترح بشدة.

ألكسندر هوفمان، رئيس كتلة CSU في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، صرح قائلا: "التخلي عن إسرائيل ليس خيارا مطروحا لألمانيا. آمل أن تتراجع رئيسة المفوضية عن بيانها"، مشددا على أن الضغوط الأحادية الجانب على إسرائيل لا تقرب السلام بل تخدم مصالح حماس، على حد وصفه.

 وأضاف: "نعم، من الممكن انتقاد الأصدقاء، لكن لا يجوز فرض عقوبات عليهم."

وتعد مواقف حزب CSU ذات وزن سياسي كبير، خاصة في ظل قرب الانتخابات. فهو من أبرز الأصوات المؤيدة لإسرائيل في المشهد السياسي الألماني، ومعارضته لهذه الإجراءات تضعف احتمالات تبني الحكومة الألمانية لمبادرات العقوبات الأوروبية.

من جانبه، اتخذ المستشار الألماني فريدريش ميرتس موقفا أكثر حذرا. ففي تصريحاته، أكد عدم حدوث أي تحول جوهري في سياسة بلاده تجاه إسرائيل، مشيرا إلى التزام ألمانيا بدعم إسرائيل كـ"واجب تاريخي". إلا أنه لم يغلق الباب تماما أمام مقترحات فون دير لاين، موضحا أنه سينتظر نتائج النقاشات في مجلس الاتحاد الأوروبي والمشاورات داخل الحكومة الألمانية.

ويذكر أن النظام الداخلي للحكومة الألمانية ينص على الامتناع عن التصويت في بروكسل في حال عدم التوصل إلى توافق داخل الائتلاف الحاكم، وهو ما يبدو مرجحا في ظل الانقسام الواضح.

فالائتلاف الحاكم في برلين منقسم بوضوح: الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريك الرئيسي لحزب ميرز في الحكومة، يدفع باتجاه موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، ويؤيد مواقف فون دير لاين.

في المقابل، يتبنى CDU موقفا حذرا ومتوازنًا. أما CSU، فقد رسم خطا أحمر واضحا، رافضا لأي إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

ووفقا لتقارير مختلفة فأنه في هذا السياق، تبدو فرص تمرير الإجراءات المقترحة ضئيلة. فتعليق جزئي لاتفاقية التجارة مع إسرائيل يحتاج إلى أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تتطلب العقوبات على الوزراء الإسرائيليين إجماع الدول الأعضاء وهو أمر غير وارد في ظل انقسام ألمانيا، التي تمثل مفتاحا لأي قرار أوروبي بهذا الحجم.

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإجراءات العقابية ضد إسرائيل ألمانيا وإسرائيل حماس التزام ألمانيا بدعم إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

علام يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بشمال الشرقية

صندوق الادمان

انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يعالج 99662 مريضا مجانا ومتابعة خلال 8 أشهر

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تستضيف الوزير الفلسطيني أحمد عساف في ندوة حول "استهداف الصحفيين"

بالصور

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

اركب كيا سبورتاج كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كيا سبورتاج ‏موديل 2025
كيا سبورتاج ‏موديل 2025

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد