قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المعارضة في المانيا تزيد وقف الدعم المالي الأوروبي الموجه لإسرائيل

المانيا
المانيا
القسم الخارجي

اعتبرت قوى المعارضة في ألمانيا أن مقترحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وقف الدعم المالي الموجه إلى تل أبيب تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددة على أنها تعزز الضغط السياسي على الحكومة الإسرائيلية دون أن تمس ببرامج التعاون مع المجتمع المدني.

وقالت رئيسة حزب الخضر، فرانزيسكا برانتنر، في تصريحات نقلتها شبكة دويتشه فيله، اليوم الأربعاء، إن "على الحكومة الألمانية أن تتجنب عرقلة التحرك الأوروبي المشترك، وأن تفسح المجال لتعليق بعض الاتفاقات التجارية، فضلاً عن فرض عقوبات محددة على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وقبل إعلان فون دير لاين، وجه الحزب الديمقراطي الاشتراكي – الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم – انتقاداً حاداً للغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أن هذا الهجوم قوّض بشكل مباشر المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية في الحزب، أديس أحمدوفيتش، إن "المباحثات كانت على وشك تحقيق اختراق مهم، لكن استهداف إسرائيل لمسؤولي حماس في الدوحة يهدد فرص التوصل إلى هدنة، ويعرقل جهود إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، فضلاً عن إطالة أمد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

 وأضاف أن الحكومة الألمانية قد تجد نفسها "في مواجهة خطر العزلة الدولية"، مذكّراً بأن برلين شددت مراراً على أولوية خفض التصعيد، وهو المبدأ الذي "يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضاً".

ورغم تصاعد الأصوات المعارضة، أكدت الحكومة الألمانية أن موقفها المبدئي من إسرائيل لا يزال ثابتاً.

 وأوضح وزير الخارجية يوهان فاديبول أن بلاده "أخذت علماً" بالمبادرات الأوروبية الأخيرة، وأنها ستدخل في حوار مع بقية الدول الأعضاء لبحث تفاصيلها، مضيفاً أن برلين "منخرطة بالفعل في نقاشات حول التدابير الممكنة في إطار الاتحاد الأوروبي".

وتكشف هذه التطورات عن تزايد الهوة بين موقف المعارضة الألمانية، وبعض أجنحة الائتلاف الحاكم، من جهة، وبين سياسة الحكومة الرسمية من جهة أخرى، حيث يدفع الأول نحو مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب، بينما تواصل الثانية التمسك بخط ثابت يقوم على دعم إسرائيل مع الإبقاء على باب النقاش مفتوحاً داخل الاتحاد الأوروبي.

ويعكس الجدل الداخلي في ألمانيا حجم الضغوط الأوروبية المتنامية على إسرائيل في ظل استمرار الحرب في غزة واتساع تداعياتها على جهود الوساطة الدولية.

 كما يشير إلى أن برلين قد تواجه اختباراً صعباً بين التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل وبين الضغوط المتصاعدة من شركائها الأوروبيين الراغبين في مواقف أكثر حزماً.

ألمانيا وزير الخارجية الألماني حماس قطاع غزة اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رئيس الوزراء

مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم

بالصور

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد