قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل: إشادات مؤسسة S&P Global برؤية مصر الاقتصادية شهادة نجاح جديدة للإصلاح الاقتصادي

رجل الاعمال أيمن الجميل
رجل الاعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إشادات مؤسسة S&P Global، برؤية مصر الاقتصادية ، أمام مسئولي بنك جى بى مورجان ، تعتبر شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ، المتزامن مع إعادة تهيئة البنية التحتية والمرافق للتحول الاقتصادي الجديد وإطلاق حزمة من التعديلات التشريعية والحوافز هدفها تحقيق المرونة الاقتصادية لمواكبة المستجدات العالمية ولتحقيق المزيد من جذب الاستثمارات الخارجية والتيسير على المستثمرين

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A"   للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى الأهمية القصوى لما أعلنه مسؤولو "S&P Global"  برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فى هذا التوقيت وخاصة تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإشادتهم بمستوى التنسيق المؤسسي بين مختلف المؤسسات المالية المصرية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي، والشفافية، والاستدامة المالية.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن تقدير مؤسسة S&P Globalلرؤية مصر الاقتصادية، تأتى تدعيما لرؤية مختلف المؤسسات الائتمانية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولي ، وخاصة أن الدولة المصرية وأجهزتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد خطة وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي والتنمية، كما تنفذ الخطط المتوائمة مع تقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطا كبيرا على مسار تحقيق النمو والاستدامة، بالاعتماد على مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يعتبر محورًا أساسيًا في تحسين بيئة الاستثمار، من خلال المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، كما بدأت الإصلاحات الضريبية تنعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، مع جهود تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وضمان الشفافية الكاملة عبر منصات رقمية تربط جميع الجهات المعنية، وهى كلها إجراءات تعالج ثغرات بيروقراطية سابقة وتدفع الاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها إقليميا وعالميا.
 

رجل الأعمال أيمن الجميل مؤسسة S&P Global رؤية مصر الاقتصادية الاصلاح الاقتصادى جذب الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

أموال - ارشيفية

إخلاء سبيل 4 عاملين في واقعة عصابة الـ 11 مليون جنيه بمدينة نصر

الأجهزة الأمنية

صورته وهو مخالف .. سائق توك توك يسير عكس الاتجاه ويتعدى على سيدة بالإسكندرية|فيديو

واقعة حدائق القبة

تاجر مخدرات معروف .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شارون بحدائق القبة

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد