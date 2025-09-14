ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو

قال الفنان هاني عادل، في حلقة خاصة واستثنائية ضيفة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إن مسلسل "أزمة ثقة" يتميز بسيناريو مكتوب بشكل رائع وذكي، مع شخصيات عميقة تتناول النفس الإنسانية والشر في شكل جديد ومختلف.

وأضاف هاني عادل أن بداية الأحداث وختامها جاءت في نفس السياق والمكان، مؤكدًا أنه يفضل تقديم مثل هذه الأدوار دائمًا. وأوضح أن أصعب المشاهد لشخصيته "رمزي" كانت المشاهد التي يكذب فيها، وخاصة قبل اكتشاف أمره، مشيرًا إلى أن مشهد الختام والمواجهة بين جميع الشخصيات يعد من أصعب المشاهد في المسلسل.

وتطرق هاني عادل إلى بعض المشاهد الصعبة التي قدمها، منها مشهد ضرب منة فضالي بالقلم على كتفها، والذي كان مفاجأة لها، وقال إن المخرج كان يرغب في رد فعل طبيعي دون علمها بما سيحدث. كما ذكر مشهدًا آخر جمعه بالفنانة ملك زاهر، التي كانت تمسك بسكين وتريد الاعتداء عليه، ولكنه أخذها منها وكانت مرعوبة، بالإضافة إلى مشهد دفن القتيل الذي وقع فيه داخل الحفرة مع المشهد نفسه.

وأكد هاني أنه استفاد من كورسات تمثيل سابقة ساعدته على تقديم هذه المشاهد بشكل يرضي الجمهور، واختتم تصريحاته بالإشادة بأسرة المسلسل، مشيرًا إلى أن العمل ضم عددًا من الزملاء المتميزين.

وأضاف: "أنا بطبعي أحب قراءة الورق بكافة التفاصيل، وعندما قرأت الأحداث وتحدثت مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد والمؤلف، اقتنعت بالفكرة تمامًا."