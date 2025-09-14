قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو

هاني عادل
هاني عادل
عبد الخالق صلاح

قال الفنان هاني عادل، في حلقة خاصة واستثنائية ضيفة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إن مسلسل "أزمة ثقة" يتميز بسيناريو مكتوب بشكل رائع وذكي، مع شخصيات عميقة تتناول النفس الإنسانية والشر في شكل جديد ومختلف.

وأضاف هاني عادل أن بداية الأحداث وختامها جاءت في نفس السياق والمكان، مؤكدًا أنه يفضل تقديم مثل هذه الأدوار دائمًا. وأوضح أن أصعب المشاهد لشخصيته "رمزي" كانت المشاهد التي يكذب فيها، وخاصة قبل اكتشاف أمره، مشيرًا إلى أن مشهد الختام والمواجهة بين جميع الشخصيات يعد من أصعب المشاهد في المسلسل.

وتطرق هاني عادل إلى بعض المشاهد الصعبة التي قدمها، منها مشهد ضرب منة فضالي بالقلم على كتفها، والذي كان مفاجأة لها، وقال إن المخرج كان يرغب في رد فعل طبيعي دون علمها بما سيحدث. كما ذكر مشهدًا آخر جمعه بالفنانة ملك زاهر، التي كانت تمسك بسكين وتريد الاعتداء عليه، ولكنه أخذها منها وكانت مرعوبة، بالإضافة إلى مشهد دفن القتيل الذي وقع فيه داخل الحفرة مع المشهد نفسه.

وأكد هاني أنه استفاد من كورسات تمثيل سابقة ساعدته على تقديم هذه المشاهد بشكل يرضي الجمهور، واختتم تصريحاته بالإشادة بأسرة المسلسل، مشيرًا إلى أن العمل ضم عددًا من الزملاء المتميزين.

وأضاف: "أنا بطبعي أحب قراءة الورق بكافة التفاصيل، وعندما قرأت الأحداث وتحدثت مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد والمؤلف، اقتنعت بالفكرة تمامًا."

هاني عادل أزمة ثقة عمرو الليثي

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

أموال - ارشيفية

إخلاء سبيل 4 عاملين في واقعة عصابة الـ 11 مليون جنيه بمدينة نصر

الأجهزة الأمنية

صورته وهو مخالف .. سائق توك توك يسير عكس الاتجاه ويتعدى على سيدة بالإسكندرية|فيديو

واقعة حدائق القبة

تاجر مخدرات معروف .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شارون بحدائق القبة

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد