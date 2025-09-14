عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن عملين : صالحين جليلين، تُدخَل الجنة، ويباعَد بينك وبين النار، وهما:

(1) جدد إيمانك بالقلب والعمل.

(2) عامل الناس كما تحب أن يُعاملوك.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له، بقول سيدنا رسول الله: «مَنْ أحبَّ منكم أنْ يُزَحْزَحَ عنِ النارِ، ويَدْخُلَ الجنةَ، فلْتَأْتِهِ منيتُهُ وهوَ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، وليأْتِ إلى الناسِ، الذي يُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إليه». [أخرحه مسلم].

كما يبني الله بيتا في الجنة، لمن بنى لله مسجدًا، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «من بنَى مسجدًا للهِ كمَفحَصِ قَطاةٍ أو أصغرَ؛ بنَى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ». [سنن ابن ماجه].

كذلك يبني الله بيتا في الجنة، لمن سعى لأداء الصلاة في المسجد، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «من غدا إلى المسجدِ أو راح، أعدَّ اللهُ له نُزُلًا من الجنَّةِ كلما غدا أو راح». [متفق عليه].

كما يبني الله بيتا في الجنة، لمن صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من السنن الرواتب، حيث قال سيدنا رسول الله: «من صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ». [صحيح مسلم].

كما يبني الله بيتا في الجنة، لمن قرأ سورة الإخلاص عشر مرات

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فَقَال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ». [مسند أحمد].