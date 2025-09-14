قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن عملين : صالحين جليلين، تُدخَل الجنة، ويباعَد بينك وبين النار، وهما: 
(1) جدد إيمانك بالقلب والعمل.
(2) عامل الناس كما تحب أن يُعاملوك.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له، بقول سيدنا رسول الله: «مَنْ أحبَّ منكم أنْ يُزَحْزَحَ عنِ النارِ، ويَدْخُلَ الجنةَ، فلْتَأْتِهِ منيتُهُ وهوَ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، وليأْتِ إلى الناسِ، الذي يُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إليه». [أخرحه مسلم].

كما يبني الله بيتا في الجنة، لمن بنى لله مسجدًا، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «من بنَى مسجدًا للهِ كمَفحَصِ قَطاةٍ أو أصغرَ؛  بنَى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ». [سنن ابن ماجه].

كذلك يبني الله بيتا في الجنة، لمن سعى لأداء الصلاة في المسجد، لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «من غدا إلى المسجدِ أو راح، أعدَّ اللهُ له نُزُلًا من الجنَّةِ كلما غدا أو راح». [متفق عليه].

كما يبني الله بيتا في الجنة، لمن صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من السنن الرواتب، حيث قال سيدنا رسول الله: «من صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ». [صحيح مسلم].

كما يبني الله بيتا في الجنة، لمن قرأ سورة الإخلاص عشر مرات
قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فَقَال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ». [مسند أحمد].

