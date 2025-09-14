أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، لم تكن في محلها وجاءت في توقيت غير مناسب، مشيرًا إلى أن الخروج بمثل هذه الأقاويل يتعارض مع مبادئ وقواعد مجلس الإدارة.

وأوضح بلال أن أسرار الغرف المغلقة لا يجب أن تخرج إلى وسائل الإعلام، معتبرًا أن ما فعله غالي لا يعكس روح الأهلي التي تربى عليها الجميع.

احترام المجلس والخطيب

وأضاف بلال أن حسام غالي كان عليه احترام زملائه في مجلس الإدارة، وكذلك الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي يسعى لتجهيز كوادر إدارية لخدمة الأهلي مستقبلًا. وشدد على أن اختيار غالي لهذا التوقيت لم يكن موفقًا، خاصة أن النقاشات الداخلية في الاجتماعات تظل شأنًا خاصًا بالمجلس.

تصريحات غير موفقة

وأشار بلال إلى أن تصريحات حسام غالي لم تعجبه على الإطلاق، رغم علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ الملاعب. وانتقد حديثه عن الراحل صالح سليم، مؤكدًا أنه لم يعمل معه من الأساس، وأن نهج الأهلي لم يتغير منذ أيام صالح سليم، مرورًا بحسن حمدي وحتى محمود الخطيب.

ولفت نجم الأهلي السابق إلى أن تصريحات غالي أثارت جدلاً واسعًا؛ حيث رأى البعض أنها صريحة ومباشرة، فيما اعتبرها آخرون غير لائقة. وأوضح أن بعض اللاعبين السابقين، مثل أحمد حسن وشريف إكرامي، دافعوا عن غالي، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة أن ما بدر منه لم يكن مقبولًا.

الالتزام بسياسات النادي

واختتم بلال تصريحاته بالتأكيد على أن كلام غالي لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، بل يعد تجاوزًا لحدود العضوية داخل المجلس. وأضاف أن الأهلي يربي أبناءه على أن ما يدور داخل الغرف المغلقة لا يخرج إلى الإعلام، مؤكدًا أنه إذا كان لغالي موقف شخصي فعليه الاحتفاظ به بعيدًا عن المجلس. وختم بالتشديد على أن الالتزام بسياسات النادي واجب على كل عضو للحفاظ على هيبة الأهلي ووحدته.