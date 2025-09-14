قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«فريد» بين الخير والشر.. محمود حجازي يكشف أسرار وكواليس دوره في مسلسل «أيام»

الفنان محمود حجازي
أوركيد سامي

تألق الفنان محمود حجازي في الجزء الثالث من مسلسل "أيام" الذي يُعرض حاليًا.

قال محمود حجازي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "فريد شاب لديه ظروف خاصة، وظُلم كثيرًا في حياته، ونشأ في بيئة جعلته يلجأ إلى الخطأ، لكنه في الوقت نفسه يظل صادقًا ومخلصًا. هو شخص طفل من داخله، لكن الظروف كلها كانت ضده."

وأضاف حجازي: "فريد شخصية معقدة وهو في صراع دائم مع أهله. هذه الشخصية كانت تحديًا بالنسبة لي وممتعة، لأنها مختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل. فريد فقد والدته ولديه رغبة دائمة في معرفة سبب اختفائها."

وعن ردود الأفعال، تابع حجازي: "التنوع في الأدوار بين الخير والشر واختلاف الشخصية أمر مهم في الفن، وردود أفعال الجمهور رائعة والتفاعل مع المسلسل إيجابي جدًا."

واختتم محمود حجازي: "سعيد بالعمل مع كل فريق العمل، والأجواء في الكواليس كلها تعاون وإيجابية."

مسلسل "أيام" من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، منهم: شيري عادل، حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندي موسى، حجاج عبد العظيم، رشدي الشامي، وغيرهم. وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

