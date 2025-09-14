«فريد» بين الخير والشر.. محمود حجازي يكشف أسرار وكواليس دوره في مسلسل «أيام»

تألق الفنان محمود حجازي في الجزء الثالث من مسلسل "أيام" الذي يُعرض حاليًا.

قال محمود حجازي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "فريد شاب لديه ظروف خاصة، وظُلم كثيرًا في حياته، ونشأ في بيئة جعلته يلجأ إلى الخطأ، لكنه في الوقت نفسه يظل صادقًا ومخلصًا. هو شخص طفل من داخله، لكن الظروف كلها كانت ضده."

وأضاف حجازي: "فريد شخصية معقدة وهو في صراع دائم مع أهله. هذه الشخصية كانت تحديًا بالنسبة لي وممتعة، لأنها مختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل. فريد فقد والدته ولديه رغبة دائمة في معرفة سبب اختفائها."

وعن ردود الأفعال، تابع حجازي: "التنوع في الأدوار بين الخير والشر واختلاف الشخصية أمر مهم في الفن، وردود أفعال الجمهور رائعة والتفاعل مع المسلسل إيجابي جدًا."

واختتم محمود حجازي: "سعيد بالعمل مع كل فريق العمل، والأجواء في الكواليس كلها تعاون وإيجابية."

مسلسل "أيام" من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، منهم: شيري عادل، حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندي موسى، حجاج عبد العظيم، رشدي الشامي، وغيرهم. وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.