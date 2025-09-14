مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن وجود خلاف بين جناح الأهلي حسين الشحات، ومسؤولي القلعة الحمراء، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد الليبي.

وأوضح أحمد حسن، خلال تصريحاته في برنامج «الكابتن» على قناة DMC، أن الأهلي اشترط الحصول على مليون دولار نظير إعارة الشحات لمدة موسم واحد، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب.

وأشار إلى أن الشحات يتمسك بالرحيل دون شروط مبالغ فيها، خاصة أنه يتبقى في عقده موسم واحد فقط، ويحق له المغادرة مجانًا بنهاية الموسم، كما حدث مع الثنائي رامي ربيعة وأكرم توفيق.

وأضاف أن اللاعب يرى أن الأهلي يسعى للاستفادة المادية من رحيله حاليًا، في حين يفضل النادي خروجه على سبيل الإعارة مع تمديد عقده لموسم إضافي، وهو الأمر الذي يرفضه الشحات حتى الآن.