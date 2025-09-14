مصر تواصل قوافل المساعدات للمستحقين فى غزة رغم تعنت الاحتلال

قال زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه من الساحة الأمامية لمعبر رفح، تتواصل جهود الدعم الإنساني لغزة، حيث رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية لحظة انطلاق الفوج الثاني من قافلة "زاد العزة" الـ36، والتي تأتي ضمن سلسلة من القوافل المصرية المتجهة إلى القطاع، حيث في الساعات الأولى من صباح اليوم، غادرت شاحنات الفوج الأول باتجاه معبر كرم أبو سالم، فيما تلحق بها الآن شاحنات الفوج الثاني محملة بالمساعدات الإنسانية، وتشمل مواد غذائية متنوعة مثل الأرز، الدقيق، المعكرونة، إضافة إلى المستلزمات الإيوائية والبطاطين، في استجابة عاجلة للاحتياجات المتزايدة داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه مع تنفيذ هذه القافلة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الأممية العاملة في الداخل الفلسطيني، فهي تهدف هذه الجهود إلى ضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وسط ظروف إنسانية متدهورة نتيجة العدوان المستمر على القطاع، كما يجري يومياً تحديث قوائم المساعدات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أصبح حالياً المنفذ الوحيد لإدخال الإمدادات الإغاثية من الأراضي المصرية، في ظل تعطل معبر رفح بسبب الدمار الذي ألحقته به القوات الإسرائيلية.

وتابع أن معبر رفح تحوّل بعد 7 أكتوبر 2023 من معبر مخصص لحركة الأفراد إلى معبر إغاثي، نتيجة تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، إلا أن القوات الإسرائيلية دمرته من الجانب الفلسطيني في 7 مايو 2024، ما حال دون استخدامه لإدخال المساعدات، وبهذا، بات كرم أبو سالم الخيار الوحيد المتاح حالياً لدخول الشاحنات، التي لا تزال تتدفق تباعاً من الأراضي المصرية نحو القطاع، في مشهد يومي يعكس التضامن الشعبي والرسمي المصري مع الشعب الفلسطيني.