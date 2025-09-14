قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الهند في مؤتمر الميلاد: رسالة النبي ﷺ نموذج خالد لبناء الدولة وتنمية البلاد

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد خلال القاء كلمته
مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد خلال القاء كلمته

شهدت مدينة كاليكوت بولاية كيرالا – الهند مساء أمس السبت ١٣ سبتمبر  انعقاد المؤتمر الدولي لميلاد النبي الأكرم ﷺ، الذي نظمته جامعة مركز الثقافة السنية، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وقادة الرأي من داخل الهند وخارجها، احتفاءً بذكرى مولد سيد البشر، وتأكيدًا على عالمية رسالته الخالدة.

 ألقى الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، خطابًا تناول فيه معالم الرسالة النبوية في بناء الدولة وتنمية البلاد، وربطها بالقضايا الراهنة وعلى رأسها قضية فلسطين.


معالم رسالة الرسول ﷺ في بناء الدولة


أوضح المفتي أن النبي ﷺ أسّس في المدينة المنورة أول نموذج حضاري متكامل يقوم على:العدل والمساواة: دستور المدينة جمع مختلف المكونات على قاعدة الحقوق المشتركة.
الوحدة والتآخي: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار جعلت الأخوة أساس التكافل.
التنمية الاقتصادية: بتنظيم الأسواق، وتشجيع العمل، وتحريم الاحتكار والربا.
الأمن والسلم: بحماية الحقوق، وصون الكرامة، وحل النزاعات بالصلح.
العلم والمعرفة: بجعل طلب العلم فريضة وربط النهضة بالوعي.
الشورى والمشاركة: بإرساء نظام الحكم على أساس الشورى.
وشدد فضيلته على أن فقدان هذه القيم في زماننا يورث كوارث كبرى، من ظلم وفساد وتفكك وضياع للكرامة الإنسانية.

موقف الهند في فلسطين قرار حكيم

وأشاد مفتي الهند بموقف الحكومة الهندية في الأمم المتحدة، حيث دعمت قرار الجمعية العامة القاضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، واصفًا هذا الموقف بأنه جدير بالثناء وإنساني بامتياز.

وأكد أن العالم كله يجب أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي فقد كل شيء تحت وطأة الحروب، محذّرًا من أن توسّع إسرائيل في نشر الفوضى والاضطرابات في غزة وقطر واليمن ولبنان أمر لا يمكن تبريره. وأضاف أن على الحكومة الهندية أن تستثمر نفوذها الدولي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، خاصةً مع وجود ملايين المهاجرين الهنود العاملين فيها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيُسرّع من جهود السلام.

نصرة فلسطين امتداد للرسالة النبوية


وقال :"إن نصرة فلسطين اليوم ليست قضية سياسية فحسب، بل هي امتداد للرسالة النبوية في الدفاع عن المظلومين، وإقامة العدل، وتحقيق السلام القائم على الكرامة والحقوق".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة جرائم الاحتلال، ووقف نزيف الدماء، والعمل على إقامة سلام عادل وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها.

واختتم المفتي كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر الدولي للميلاد النبوي يجب أن يكون منصة عالمية لإحياء السيرة النبوية باعتبارها منهاجًا شاملاً لبناء الدول وتنمية المجتمعات، مشددًا على أن رسالة النبي الأكرم ﷺ ستظل منارة خالدة للبشرية في إرساء العدل، وصون الكرامة، وتحقيق التنمية والسلام المستدام.

كاليكوت كيرالا الهند الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية المدينة المنورة مفتي الهند الحكومة الهندية الأمم المتحدة السيرة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الخطيب

إسلام صادق يثير الجدل بشأن عودة الخطيب لمنصبه

خالد الغندور

زيزو ولا ألفينا.. خالد الغندور يفتح النار على اللاعبين المصريين

ميدو

ميدو: الفوز في 3 مباريات يقرّب الزمالك من التتويج بالدوري بنسبة 60%

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد