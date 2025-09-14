موسم الصيف السينمائي يتجاوز حاجز الـ100 مليون جنيه ويشهد منافسة بين كبار النجوم

كشفت الناقدة السينمائية أمنية عادل عن تحقيق موسم أفلام الصيف لهذا العام إيرادات ضخمة تجاوزت في بعض الأعمال 100 مليون جنيه، ليُعد واحداً من أبرز المواسم السينمائية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت عادل، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن الموسم شهد منافسة قوية بين عدد من كبار نجوم الشباك، من بينهم كريم عبد العزيز، تامر حسني، أمير كرارة وعمرو يوسف، مؤكدة أن هذه المنافسة أعادت الحراك إلى شباك التذاكر المصري.

وأوضحت أن السينما المصرية شهدت انتعاشة واضحة هذا العام بزيادة عدد الأفلام المعروضة مقارنة بالسنوات الماضية.

واسترسلت: الأفلام غلبت عليها الأعمال التجارية في إطار الأكشن والكوميديا، إلا أن هناك محاولات لتقديم نوعيات مختلفة مثل فيلم داي، الذي شارك في عدد من المهرجانات قبل طرحه تجارياً.