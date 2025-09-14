قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين المنيا: ضبط 99 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

ايمن رياض

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف المراكز، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وذلك في إطار جهود محافظة المنيا لضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  لضمان توفير خبز وسلع غذائية مطابقة للمواصفات وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات عن تحرير 99 مخالفة تموينية متنوعة، بواقع 61 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان سليم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

مخالفات تموينية

كما تم ضبط 38 مخالفة بالأسواق تنوعت بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وطرح سلع مجهولة المصدر، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا مديرية التموين حملات رقابية ضبط الأسواق مخالفات تموينية

