مدير تعليم المنوفية يجتمع مع مسؤولي المدارس الخاصة لمناقشة استعدادات العام الدراسي

عقد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماعاً موسعاً ، ضم أصحاب ومديري المدارس الخاصة والممثلين القانونيين لها على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

جاء الاجتماع بحضور طارق سعد، وكيل المديرية، إيهاب نابليون، مدير التعليم الخاص، عماد سعيد، وكيل مديرية العمل بالمنوفية.

تناول الاجتماع مناقشة القواعد والتعليمات المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة، بما في ذلك تنظيم العقود، والرواتب، والإجازات للعاملين، وطرق التعامل مع مختلف المواقف داخل المدارس.

كما شدد الدكتور محمد صلاح على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح، وضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حريصة على تعزيز التعاون مع جميع المدارس الخاصة بما يخدم مصلحة الطلاب والعاملين، ويُسهم في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.