القاهرة الإخبارية: لبنان يطالب بموقف عربي موحد لردع الاعتداءات الإسرائيلية

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن لبنان يتأهب للمشاركة بفعالية في القمة العربية الإسلامية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة غدا، حيث يُنتظر أن يمثل لبنان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجلي.

ووفقاً للمعلومات الأولية، سيعرض الوفد اللبناني ورقة سياسية شاملة، تطالب بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، التي تجاوزت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، أكثر من 4700 خرق بري وجوي وبحري.

وأشار سنجاب إلى أن الورقة اللبنانية تؤكد ضرورة احترام السيادة اللبنانية، والتشديد على رفض الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لبلدات الجنوب، وكذلك التوسع في العمليات العدوانية.

كما سيعبّر الوفد عن دعم لبنان لأي موقف عربي موحد في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة، خاصة أن بيروت تعتبر أن ما جرى في قطر مؤخراً من اعتداءات إسرائيلية يمثل تحولاً خطيراً في سلوك الاحتلال، وهو ما يتطلب رداً جماعياً عربياً وإسلامياً.

وأوضح سنجاب أن لبنان يتوقع من القمة المقبلة إصدار موقف داعم لمطالبه السياسية والأمنية، مع إدانة التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، كما تأمل بيروت أن يحظى قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية بتقدير عربي، باعتباره خطوة نحو الاستقرار، ويرى لبنان أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون وقف الاعتداءات على أراضيه، مؤكدًا أن أي استقرار سياسي أو اقتصادي يتطلب أولاً ردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المتكررة.