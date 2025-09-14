محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب إنجاز منظومة العمل بملفات التصالح

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة واستعراض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة عمل التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، لدفع وتير ة العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف تحقيقاً للصالح العام.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملف التصالح ومنظومة المتغيرات المكانية وما تم إنجازه على أرض الواقع ومناقشة المعوقات التي تواجه اللجان لإنهاء كافة الملفات المتبقية ومدى تقديم التيسيرات اللازمة لدفع نسب الإنجاز كونهم أهم الملفات الحيوية التي تقع على رأس منظومة العمل، وأشار محافظ المنوفية إلى إزالة أي حالات تم رفض طلبات التصالح الخاص بها من قبل اللجان المختصة وذلك ضمن أعمال الموجة الـ ٢٧ لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ، كما وجه ببذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان واتخاذ الإجراءات العاجلة لسرعة نهو الأعمال يما يحقق الصالح العام وتحقيق رضا المواطن.

كما تم مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بنطاق المراكز والمدن ونسب الأداء ، لتقديم الدعم اللازم و دفع نسب الإنجاز لكافة القطاعات الخدمية والتنموية للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة مع الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية للأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة .