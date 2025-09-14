ورشة تدريبية لمناهضة زواج الأطفال والتوعية بأضراره بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم والاختيار الحر لمستقبلهم، مشيرًا إلى ما يترتب على هذه الظاهرة من آثار نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية سلبية، لا تقتصر على الأطفال وحدهم بل تطال المجتمع بأسره، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أولت القضية اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق الأطفال.

وفي هذا الإطار، نُظمت ورشة تدريبية للمعلمات بمدارس التعليم المجتمعي ضمن برنامج “مناهضة زواج الأطفال”، الذي يُنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف رفع وعي الفتيات ومجتمعاتهن بمخاطر هذه الظاهرة والحد من الممارسات الضارة بحقوقهن.

مناهضة زواج الأطفال

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن الورشة استهدفت تدريب 30 معلمة من المدارس المجتمعية، ضمن الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025 – 2027، مؤكدة أن التدريب يسعى إلى تمكين الكوادر التعليمية من الأدوات والمعارف اللازمة للتعامل مع القضية ونشر الوعي المجتمعي بأضرارها.