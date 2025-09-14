قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
محافظات

محافظ المنيا: 100 يوم صحة تواصل تقديم خدماتها لـ 284 ألف مواطن

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمختلف الفئات العمرية وعلى مدار اليوم، وذلك ضمن المبادرات الصحية التي انطلقت منذ 15 يوليو الماضي.

وأوضح المحافظ أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لـ 284 ألفًا و569 مواطنًا، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية للوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق تحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

المبادرات الصحية

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فعاليات الحملة شملت تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية، حيث تم فحص 94,513 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ 93,487 استبيانًا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إلى جانب فحص 46,577 مواطنًا للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. كما استهدفت المبادرة فحص 18,757 من المقبلين على الزواج للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية والنفسية، وفحص 21,678 طفلًا حديث الولادة للكشف عن ضعف وفقدان السمع، مع تحويل 704 حالات لاستكمال الفحوصات. وفي إطار مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، جرى فحص 5,866 سيدة، فضلًا عن فحص 1,907 طفلًا للكشف عن الأمراض الوراثية، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لـ 1,784 من كبار السن.

المنيا مديرية الصحة حملة 100 يوم صحة الكشف والعلاج مجانا المبادرات الصحية

