قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتصادي يكشف مستقبل القطاع العقاري.. ويؤكد: الذهب والعقار هما ملاذ المستثمر الآمن

الذهب
الذهب
علي مكي

اعتبر الخبير الاقتصادي محمد حسن أن القطاع العقاري سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على كونه نشاطًا استثماريًا مباشرًا، بل ينعكس على مختلف الصناعات المرتبطة به مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والأجهزة المنزلية.

وأكد خلال حواره فى تصريحات تلفزيونية ، أن التوسع في المشروعات العقارية، سواء في الداخل أو في الأسواق الإقليمية، يمنح هذا القطاع ثقلاً استثنائيًا يجعله الأكثر جذبًا للاستثمارات.

وأوضح أن خفض الفائدة يعزز قدرة المطورين والمستثمرين على الحصول على تمويلات أكبر، وهو ما سيحفز حركة البناء والتشييد، إلى جانب دعم الشركات المدرجة في البورصة على التوسع في مشروعاتها. وأكد أن الحكومة تدعم هذا التوجه بقرارات تحمي الصناعات الوطنية مثل فرض رسوم إغراق على بعض الواردات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة السوق المحلي.

وفي المقارنة بين العقار والذهب كأدوات للتحوط من المخاطر، قال حسن إن كلاهما يمثلان استثمارًا آمنًا، فالذهب يثبت دائمًا كفاءته كملاذ طويل الأجل، بينما يظل العقار مخزنًا للقيمة وأداة استثمارية دفاعية قادرة على مواجهة الأزمات. ولفت إلى أن دخول صناديق الاستثمار العقارية عبر التطبيقات الرقمية سيمنح صغار المستثمرين فرصة غير مسبوقة للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.

واكد حسن على أهمية غرس ثقافة الادخار والاستثمار المنتظم بين المواطنين، داعيًا إلى تخصيص جزء ثابت من الدخل الشهري للاستثمار في أدوات متنوعة مثل الذهب، العقارات، أو صناديق الأسهم، باعتبارها أفضل وسيلة لبناء ثروة مستقرة على المدى الطويل.

القطاع العقارى الذهب الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

جوتيريش يدعو إلى التعجيل بجهود تعزيز بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي

أرشيفية

باكستان تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات

صدى البلد

بوركينا فاسو تقرر إلغاء أربعة أيام عطلة رسمية لتخفيف الضغط على الميزانية العامة

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد