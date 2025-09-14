فستان رضوى الشربيني يثير الجدل| صور

شاركت المذيعة رضوى الشربيني ، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور جديدة لها.





سعر فستان رضوى الشربيني

ظهرت رضوى الشربيني في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة كعادتها، ارتدت فستان متوسط الطول ونصف كم باللون البينك الفاتح المصنوع من الدانتيل.

وحمل فستان رضوى الشربيني ، في أحدث ظهور توقيع Self portrait، فيما بلغ سعر التصميم ٢٣٠٠ ريال سعودي أي ما يقرب من ٣٠ ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.





أما الناحية الجمالية، بدت رضوى الشربيني بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.