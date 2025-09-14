قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
بكلم الكوباية| ريهام عبد الغفور: أمي عرضتني على طبيب نفسي وأنا طفلة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
عادل نصار

في حوار كشفت فيه عن الكثير من الأسرار، تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تجربتها الاستثنائية في مسلسل "ظلم المصطبة"، مؤكدة أن تجسيدها لشخصية "بسمة" كان بمثابة عودة حقيقية لها إلى عالم التمثيل بعد انقطاع دام قرابة العام والنصف، واجهت خلاله تحديات نفسية وشخصية عميقة.

وأوضحت ريهام عبد الغفور ، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة دي إم سي أن الفترة التي سبقت المسلسل كانت قاسية، حيث مرت بحالة نفسية وصفتها بأنها كانت تشعر فيها بأنها "غير موجودة"، مما جعلها مترددة وخائفة من خوض أي تجربة فنية جديدة. 

لكن مشروع "ظلم المصطبة" كان بمثابة طوق النجاة الذي جذبها بقوة للعودة، حيث قالت ريهام عبد الغفور، إن : "عندما عُرض عليّ العمل، كان المشروع بأكمله محفزًا للغاية، من النص القوي إلى فريق العمل والمخرج هاني خليفة الذي كنت بحاجة للدقة التي يتمتع بها لأستعيد ثقتي بنفسي مجددًا".

ولم تكن رحلة التحضير للشخصية سهلة، فقد واجهت ريهام عبد الغفور تحديات كبيرة ومتعددة، كان أبرزها ضرورة إتقان لهجة أهل دمنهور المعقدة، وهو ما استدعى تدريبًا طويلًا ومكثفًا لتقديمها بواقعية دون مبالغة، ولم تقتصر الصعوبات على ذلك، بل امتدت لتشمل المشاهد العنيفة التي جمعتها بالفنان فتحي عبد الوهاب، والتي تطلبت أداءً جسديًا ونفسيًا مرهقًا، إضافة إلى الهزة الكبيرة التي تعرض لها فريق العمل بعد انسحاب المخرج هاني خليفة في منتصف التصوير، وهو ما تطلب منهم جميعًا التكاتف ومساندة بعضهم البعض لاستكمال العمل بنجاح.

وأشارت ريهام إلى أن شخصية "بسمة" لم تكن مجرد ضحية مستسلمة، بل كانت امرأة قوية تعرف كيف تواجه وتدافع عن نفسها رغم الظروف القاسية، مما جعل الدور مركبًا ومليئًا بالتحولات التي أرهقتها كممثلة ولكنها أمتعتها في الوقت ذاته.

وفي ختام حديثها، وجهت ريهام عبد الغفور التحية لكل زملائها في المسلسل، وعلى رأسهم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، مؤكدة أن روح التعاون والتفاهم بين فريق العمل كانت السبب الرئيسي في تجاوز كل الصعاب وتقديم عمل فني مميز نال إعجاب الجمهور والنقاد.

وفي السياق نفسه أشارت الى انها كانت تعشق التمثيل في سن صغير، قائلة :"كنت بحب التمثيل منذ الصغر وكنت بمثل مع أي حاجة وكنت بمثل مع الكوباية وامي قلقت وودتني لدكتور للاطمئنان علي".

ريهام عبد الغفور اسعاد يونس صاحبة السعادة

