قيادي بـ «مستقبل وطن»: مؤتمر مسؤولي وزارات الداخلية العربية​​​​​​​ يرسخ لمرحلة جديدة من العمل العربي الجماعي

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن استضافة مصر للمؤتمر الحادي عشر لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، للعام الرابع على التوالي بمدينة الغردقة، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستويين العربي والدولي في مجال تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان في السياق الأمني.

وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأحد، إن تنظيم هذا الحدث العربي الهام على أرض البحر الأحمر يُعد رسالة واضحة بأن مصر باتت نموذجًا يحتذى به في الجمع بين ترسيخ الأمن الداخلي والحفاظ على حقوق الإنسان، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر بحضور عربي ودولي واسع، يبرز الثقة المتنامية في قدرة مصر على قيادة الحوارات البنّاءة المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية، موضحًا أن هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة لجهود مستمرة تبذلها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي أصبحت أكثر انفتاحًا على آليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب بين وزارات الداخلية في الدول العربية، بما يسهم في تطوير السياسات الأمنية التي تراعي البُعد الحقوقي، ويحقق التوازن المنشود بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات.

ولفت ”عبد السميع“ إلى أن اختيار الغردقة لاستضافة المؤتمر للمرة الرابعة على التوالي، يعكس نجاح المدينة في أن تكون مركزًا للمؤتمرات والفعاليات الدولية، وهو ما يساهم في تنشيط السياحة وتعزيز صورة مصر كوجهة آمنة قادرة على تنظيم الأحداث الكبرى.

واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يثمّن مثل هذه الجهود التي تدعم العلاقات العربية المشتركة وتؤكد على ريادة مصر، معتبرًا أن هذا المؤتمر يُرسّخ لمرحلة جديدة من العمل العربي الجماعي، حيث يصبح تعزيز حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العربية الشاملة.