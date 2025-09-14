قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
محافظات

كانوا هيصنعوه جبنة موزاريلا.. ضبط طن من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بأسيوط

ضبط طن من الألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط
ضبط طن من الألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت حملة مكبرة بإدارة تموين مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من ضبط طن من الألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل إعادة تصنيعه جبنة موزاريلا. 

ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط


كانت حملة من إدارة تموين مركز أبوتيج برئاسة وليد الملك مدير الإدارة وخالد الشاعر مدير الرقابة التموينية بالإدارة تحت إشراف خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط تمكنت من ضبط طن من الألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل منشأة تقوم بتخزين الألبان وتصنيع الجبنة الموزرايلا بمركز أبوتيج وتم التحفظ على كمية الألبان، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية. 


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية في مختلف أرجاء المحافظة .

أسيوط مركز أبوتيج إدارة تموين مركز أبوتيج لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي إعادة تصنيعه جبنة الرقابة التموينية تخزين الألبان تصنيع الجبنة الموزرايلا

