كانوا هيصنعوه جبنة موزاريلا.. ضبط طن من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بأسيوط

تمكنت حملة مكبرة بإدارة تموين مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من ضبط طن من الألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل إعادة تصنيعه جبنة موزاريلا.

ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط



كانت حملة من إدارة تموين مركز أبوتيج برئاسة وليد الملك مدير الإدارة وخالد الشاعر مدير الرقابة التموينية بالإدارة تحت إشراف خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط تمكنت من ضبط طن من الألبان غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل منشأة تقوم بتخزين الألبان وتصنيع الجبنة الموزرايلا بمركز أبوتيج وتم التحفظ على كمية الألبان، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية في مختلف أرجاء المحافظة .