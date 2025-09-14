قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة
السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة
أ ش أ

أكد السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حلال لقائه اليوم /الأحد/ مع نارسينج راجين، نائب وزير الخارجية والتكامل الإقليمي بدولة موريشيوس، حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس باعتبارها شريكاً محورياً في القارة الإفريقية وتجمع الكوميسا.


ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الموريشي عن تقدير بلاده لدور مصر الفاعل في دعم قضايا التنمية بالقارة، مؤكداً تطلع موريشيوس إلى مزيد من التعاون الوثيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين لإستشراف فرص زيادة التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي بينهما. 
وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموريشيوس في عدد من المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، فضلاً عن تطوير التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات.


كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتطوير آليات التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نارسينج راجين نائب وزير الخارجية والتكامل الإقليمي بدولة موريشيوس القارة الإفريقية تجمع الكوميسا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

