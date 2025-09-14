نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

أكد السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حلال لقائه اليوم /الأحد/ مع نارسينج راجين، نائب وزير الخارجية والتكامل الإقليمي بدولة موريشيوس، حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس باعتبارها شريكاً محورياً في القارة الإفريقية وتجمع الكوميسا.



ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الموريشي عن تقدير بلاده لدور مصر الفاعل في دعم قضايا التنمية بالقارة، مؤكداً تطلع موريشيوس إلى مزيد من التعاون الوثيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين لإستشراف فرص زيادة التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي بينهما.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموريشيوس في عدد من المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، فضلاً عن تطوير التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات.



كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتطوير آليات التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.