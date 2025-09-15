قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
أخبار البلد

رسامة شمامسة وتكريم الطلاب الأوائل في مؤتمر الأسرة الثالث بكوم أمبو

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

نظمت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرآم بقرية كوم امبو التابعة لإيبارشية البحيرة، مؤتمر الأسرة الثالث بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

رسامة شمامسة

بجانب صلاة العشية، تضمن المؤتمر عرضًا قدمه كورال "قيثارة المرتل" التابع للكنيسة، وعرضًا قدمه أطفال مرحلتي حضانة وأولى ابتدائي، وتخريج عددًا من أطفال مركز القديس مار مرقس للطفولة، وتسابيح كنسية قدمها أبناء مدرسة الشمامسة بالكنيسة، وعرض بانتومايم.

كما كرّم نيافة الأنبا إيلاريون خلال المؤتمر الأوائل في ماراثون الكتاب المقدس، والمتفوقين في جميع المراحل الدراسية وخريجي الجامعات، وأوائل محو الأمية ونظام "يوسي ماس" وفصول إعداد الخدام، والنشاط الصيفي ومهرجان الكرازة.

وصلى نيافته القداس الإلهي، في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٨ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و ٤ آخرين إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة، وسام الخادم عادل شماسًا كاملًا باسم دياكون تكلا، للخدمة بكنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة التابعة للإيبارشية، ودشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بكنيسة الصليب المقدس والسيدة العذراء والشهداء بقرية كوم الفرج التابعة للإيبارشية.

إيبارشية البحيرة الأنبا إيلاريون الكنيسة الكتاب المقدس صلاة الصلح إعداد الخدام

