رسامة شمامسة وتكريم الطلاب الأوائل في مؤتمر الأسرة الثالث بكوم أمبو

نظمت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرآم بقرية كوم امبو التابعة لإيبارشية البحيرة، مؤتمر الأسرة الثالث بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

رسامة شمامسة

بجانب صلاة العشية، تضمن المؤتمر عرضًا قدمه كورال "قيثارة المرتل" التابع للكنيسة، وعرضًا قدمه أطفال مرحلتي حضانة وأولى ابتدائي، وتخريج عددًا من أطفال مركز القديس مار مرقس للطفولة، وتسابيح كنسية قدمها أبناء مدرسة الشمامسة بالكنيسة، وعرض بانتومايم.

كما كرّم نيافة الأنبا إيلاريون خلال المؤتمر الأوائل في ماراثون الكتاب المقدس، والمتفوقين في جميع المراحل الدراسية وخريجي الجامعات، وأوائل محو الأمية ونظام "يوسي ماس" وفصول إعداد الخدام، والنشاط الصيفي ومهرجان الكرازة.

وصلى نيافته القداس الإلهي، في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٨ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و ٤ آخرين إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة، وسام الخادم عادل شماسًا كاملًا باسم دياكون تكلا، للخدمة بكنيسة القديسين الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة التابعة للإيبارشية، ودشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بكنيسة الصليب المقدس والسيدة العذراء والشهداء بقرية كوم الفرج التابعة للإيبارشية.