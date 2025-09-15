خالد طلعت يشيد بأداء نادي بيراميدز.. تفاصيل

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بأداء نادي بيرامييدز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"بيراميدز (بطل أفريقيا) يسحق أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية لكأس انتركونتينينتال ، ويتأهل لملاقاة أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) في الدور الثاني على كأس المحيط الهادي (بطل أفريقيا وآسيا والأوقيانوس)".

وتحدث الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز مساء أمس الأحد، عقب فوز فريقه على منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس إنتركونتيننتال 2025 "كأس القارات للأندية".

قال مدرب بيراميدز عقب انتهاء المباراة: "كان لابد من الانتصار والتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحققنا المطلوب بالتأكيد".

وأضاف: “فريق أوكلاند سيتي جاء مصر من أجل أن يدافع، توقعت أن يلعب مباراة مفتوحة، لكن احترمهم للغاية، وسعيد بالانتصار”.

وتابع: "تحسنا أكثر في الشوط الثاني عن طريق الضغط على الخصم، وسجلنا هدفين".

بينما اختتم: “الأهلي السعودي خصم صعب للغاية، ويمتلك لاعبين أوروبيين، لكن سنستعد من أجل تلك المباراة الصعبة، وجاهزون بالتأكيد لخوض مباراة ممتعة”.

وانتصر فريق بيراميدز، على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات بطولة الإنتركونتيننتال 2025.

واحتضن ملعب "الدفاع الجوي أو 30 يونيو»، مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى، من مباريات كأس القارات للأندية 2025.

وافتتح المغربي وليد الكرتي أهداف بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر، وأضاف البديل مروان حمدي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 74.

بينما اختتم البديل مصطفى زيكو أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ 85، من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار ضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي في إطار منافسات كأس القارات الثلاثة (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، في كأس الإنتركونتيننتال 2025.

فيما يقابل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة المنتصر من لقاء بطل الأمريكتين في كأس التحدي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025.

من المرتقب أن ينطلق موعد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتينتتال 2025 يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.