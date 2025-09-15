إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تسجيل تنسيق الطلاب الحاصلون على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية) لعام 2025، بالمرحلة الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://www.tansik.digital.gov.eg .

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

وقد بلغ عدد طلاب الشهادات الفنية الذين تقدموا في هذه المرحلة (283,508) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الذين تم ترشيحهم من خلال هذه المرحلة (276,071) طالبًا وطالبة، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم لهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 4/9/2025، وحتى يوم السبت الموافق 13/9/2025.

وقد استنفذ (7,437) طالبًا وطالبة رغباتهم، وذلك لتضمينهم كليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، ويمكن لهؤلاء الطلاب إعادة تسجيل رغباتهم مرة أخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني مع فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب التعليم الفني.