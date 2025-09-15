القرية كلها خرجت تودعه.. تشييع جثمان شاب توفي في حادث تصادم بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية جثمان الشاب أحمد سعيد 23 سنة عقب وفاته في حادث تصادم بمدينة شبين الكوم.

وHدي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء المدينة علي وفاة الشاب الذين وصفوه بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة بين الجميع.

وكان أحمد سعيد 23 عاما قد لقي مصرعه في حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا ودراجة نارية بالقرب من كوبري القاصد بمدينة شبين الكوم.

وتبين وفاته متأثرا بإصابته حيث تم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم لحين انتهاء الإجراءات وتسليمه الي أسرته لدفنه في مقابر الأسرة بمدينة تلا.