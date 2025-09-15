قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
حوادث

القرية كلها خرجت تودعه.. تشييع جثمان شاب توفي في حادث تصادم بالمنوفية

مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية جثمان الشاب أحمد سعيد 23 سنة عقب وفاته في حادث تصادم بمدينة شبين الكوم.

وHدي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء المدينة علي وفاة الشاب الذين وصفوه بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة بين الجميع.

وكان أحمد سعيد 23 عاما قد لقي مصرعه في حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا ودراجة نارية بالقرب من كوبري القاصد بمدينة شبين الكوم.

وتبين وفاته متأثرا بإصابته حيث تم نقل الجثمان الي مستشفي شبين الكوم لحين انتهاء الإجراءات وتسليمه الي أسرته لدفنه في مقابر الأسرة بمدينة تلا.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حادث تصادم شبين الكوم

