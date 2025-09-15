الذكاء الاصطناعي يُحدث طفرة في التعليم بتطوير برامج تعليمية أسرع وأكثر فعالية

أكد الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، محمد صابر، أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في قطاع التعليم، من خلال إنتاج برامج تعليمية تساهم في تبسيط المادة الدراسية وتسريع إيصال المعلومات للطلاب.

وأضاف في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، حيث أوضح أن الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى ثلاثة مستويات: ذكاء عادي، متوسط، وفائق، وكل منها يرتبط بتطبيقات تعليمية وتقنية مختلفة.

وأشار إلى أن استخدام هذه التقنيات يعزز من جودة التعليم ويساعد الطلاب على التعلم بطرق أكثر فاعلية وسرعة، ما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام.