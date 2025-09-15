قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة جديدة لمافيا العملة وضبط قضايا بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تعرضت لتهديدات ومضايقات 6 سنوات.. قومي المرأة يستجيب لاستغاثة فتاة أسيوط
فائدة تصل 100%.. أفضل شهادة ادخار 2025
طبيعة العدو الصهيوني.. حماس: نتطلع لخروج قمة الدوحة بموقف عربي قوي
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ابراهيم عبد الجواد يسأل: ما سبب تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم ؟

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم .

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"قولنا رأيك .. ما سبب تراجع نتائج الأهلي هذا الموسم ؟ ".

وهاجم الإعلامي أحمد شوبير، جماهير النادي الأهلي، بعد تعادل الفريق أمام إنبي مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري 2025-2026.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية:"انتوا إللي طلبتوا صفقات، انتوا إللي كنتوا بتطيروا مع كل صفقة وتقديمات جامدة وأن صفقة جامدة خلصنا بن شرقي وخدنا على تريزيجيه وزيرو خلص يلا ندخل على بن رمضان".

وأضاف: وخلص يابني وكل دا بناء على طلب الجمهور الإدارة أصبحت بناء على طلب الجماهير المشكلة كبيرة جدا جدا المفترض الإدارة على حسب المدير الفني لدرجة أننا بقينا نقول مدرب فلان مشي عشان خاطر مكنش مقتنع بفلان".

وأكمل:"وإياك ممكن تخرج تقول كلمة وكل ما تقول كلمة تلاقي هجوم واوعا تغلط وتطلع تتكلم عن أي لاعب الفكرة بقينا بنجيب لاعيبة نجوم ومفيش مردود، النادي اخد بقا في المركز الـ 15 وممكن الفترة الجاية النتائج دي متتعدلش".

وواصل:"الجماهير أيون كان نفسنا في كولر وحضرتك راضي عنه وهو اللي هيعوضلنا، كولر وقع في ماتش وبطولة لا يمشي الراجل كان واحد أفريقيا وواخد البطولات كلها اللي شارك فيها، وخسر السوبر الأفريقي مرة واحدة بس فجأة بقا لا يصلح وبقا في طوفان سوشيال لا بد من رحيل كولر وهكذا رحل وبعد نجاح النحاس لابد من بقاء النحاس الأهلي قالوا لا عايزين مشروع نجيب ريبيرو مشروع هيأخد وقت شوية بعد أربع خمس مباريات الراجل يخسر من بيراميدز قالوا لا مينفعش يبات في الأهلي".

وتابع:"بعدها يتولي النحاس ويخسر لازم يمشي ويجي أجنبي مش عارفين هنفضل ندور في نفس القصة ماهو دا لأن انت اللي فتحتها من بدري، السوشيال ميديا تحكم والله مبقتش المدرجات تحكم، ليا واحد صديق ليا كل ما الأهلي يتعادل ولا يخسر يكلمني يقولي لازم المدرب دا يمشي".

ابراهيم عبد الجواد الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: استهداف ملاعب الكريكت في باكستان يكشف إستراتيجية جديدة لداعش

احدى ندوات

الأوقاف تطلق أسبوعًا ثقافيًا بـ27 مسجدًا لتعزيز القيم الدينية والوطنية

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. اغتنمها وحصن نفسك

بالصور

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد