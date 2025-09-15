قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوراق المطلوبة في ملف التقديم لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، محتويات ملف التقديم لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025/2026

جاء ذلك بعد إعلان نتيجة المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025/2026 ، على الموقع  الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة في ملف التقديم لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

  •   اخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
  •  أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية +4 صور منها.
  •  طلب الإلتحاق بالمدرسة (موجود بالمدرسة).
  •  عدد 1 شهادة ميلاد اصل مميكنة / بها علامة مائية + 4 صور منها.
  •  عدد 10 أظرف بريدية عادية.
  •  عدد 8 صور حديثة 4×6.
  •  طوابع بريد بقيمة 70 جنيه + 1 طابع تعليمي فئة 10 جنيه + 2 جنيه طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.
  •  شهادة وفاة الوالد للأيتام.
  •  شهادة صحية معتمدة بكشف طبى باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحى و تحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.
  •  في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية في حالة عدم تواجد الأب السفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.
  •  3 صور من بطاقة الرقم القومى لولي الأمر ( سارية ).
  •  عدد 5 ظرف بلاستيك بكبسولة.
  •  ايصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوى بقيمة 5000 جنية للمدارس الحكومية ) عربي - لغات ( عن كل عام دراسي وتسدد سنويا بداية كل عام دراسي.

و في حالة المدارس الخاصة ( عربي - لغات ( يقوم ولى الأمر بإحضار افادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ اخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الاعدادي بالمدرسة الخاصة ، وتختم بخاتم شعار الجمهورية بحد أدنى 5000 جنيه عن كل عام دراسي

أما في حالة المدارس الدولية يقوم ولى الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون الف جنية فقط لاغير

ويتم الدفع في البريد المصرى الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات  المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

