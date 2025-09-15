قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: المنيا أول محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية
مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القابضة للمطارات تشارك في اجتماعات الإدارة للمجلس الدولي – إقليم أفريقيا

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا (ACI Africa)، في دورتها ال 34 ، واجتماعات مجلس الإدارة ال 74 ، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي" .


ويترأس وفد الشركة المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس الإدارة و تأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الطيران والمطارات، وانطلاقًا من الدور الفاعل لمصر في المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، باعتبارها من الدول المؤسسة وعضوًا دائمًا في مجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوًا، حيث يمثل فيه المهندس أيمن عرب جمهورية مصر العربية.


ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الإقليمية التي ينظمها المجلس الدولي للمطارات، ويجمع نخبة من قادة ومسؤولي المطارات والخبراء الدوليين لبحث مستقبل المطارات في القارة الأفريقية، وسبل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، ودور المطارات كأصول اقتصادية استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة. 
ويشارك المهندس أيمن عرب كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لرؤساء مجالس الإدارات تحت عنوان "تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية"، والتي تتناول محاور هامة تشمل جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة الأجل، إضافة إلى استعراض آليات جديدة لتوفير رأس المال من خلال أسواق التمويل التنموي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم خطط تطوير المطارات في القارة كما تشهد الاجتماعات هذا العام مشاركة مصرية بارزة، حيث يشارك وفد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في لجان المؤتمر وورش العمل المصاحبة.


و صرح المهندس أيمن عرب بأن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس المكانة الرائدة للمطارات المصرية على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن تواجد مصر الفاعل داخل أروقة المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز قدرات المطارات الأفريقية. وأكد أن الشركة القابضة للمطارات تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات وبحث آليات التمويل المستدام للمطارات بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق معدلات نمو متوازنة. 


وأضاف أن مصر، بما تمتلكه من خبرة واسعة في إدارة المطارات وتطوير بنيتها التحتية، ستظل داعمًا رئيسيًا لمبادرات القارة في مجال الطيران المدني، مشددًا على أن المطارات لم تعد مجرد بوابات سفر، بل أصول اقتصادية واستثمارية استراتيجية لها دور محوري في دفع عجلة التنمية في أفريقيا.
 

المصرية للمطارات إفريقيا

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

أرشيفيه

البنك المركزي يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

جانب من الاجتماع

منتدى الخمسين سيدة يناقش مستقبل المرأة المصرية والأفريقية في التكنولوجيا والابتكار

أرشيفيه

غرفة الصناعات الكيماوية: 7% من الصادرات المصرية مشمولة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

