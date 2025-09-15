القابضة للمطارات تشارك في اجتماعات الإدارة للمجلس الدولي – إقليم أفريقيا

شاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا (ACI Africa)، في دورتها ال 34 ، واجتماعات مجلس الإدارة ال 74 ، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي" .



ويترأس وفد الشركة المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس الإدارة و تأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الطيران والمطارات، وانطلاقًا من الدور الفاعل لمصر في المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، باعتبارها من الدول المؤسسة وعضوًا دائمًا في مجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوًا، حيث يمثل فيه المهندس أيمن عرب جمهورية مصر العربية.



ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الإقليمية التي ينظمها المجلس الدولي للمطارات، ويجمع نخبة من قادة ومسؤولي المطارات والخبراء الدوليين لبحث مستقبل المطارات في القارة الأفريقية، وسبل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، ودور المطارات كأصول اقتصادية استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ويشارك المهندس أيمن عرب كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لرؤساء مجالس الإدارات تحت عنوان "تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية"، والتي تتناول محاور هامة تشمل جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة الأجل، إضافة إلى استعراض آليات جديدة لتوفير رأس المال من خلال أسواق التمويل التنموي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم خطط تطوير المطارات في القارة كما تشهد الاجتماعات هذا العام مشاركة مصرية بارزة، حيث يشارك وفد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في لجان المؤتمر وورش العمل المصاحبة.



و صرح المهندس أيمن عرب بأن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس المكانة الرائدة للمطارات المصرية على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن تواجد مصر الفاعل داخل أروقة المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز قدرات المطارات الأفريقية. وأكد أن الشركة القابضة للمطارات تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات وبحث آليات التمويل المستدام للمطارات بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق معدلات نمو متوازنة.



وأضاف أن مصر، بما تمتلكه من خبرة واسعة في إدارة المطارات وتطوير بنيتها التحتية، ستظل داعمًا رئيسيًا لمبادرات القارة في مجال الطيران المدني، مشددًا على أن المطارات لم تعد مجرد بوابات سفر، بل أصول اقتصادية واستثمارية استراتيجية لها دور محوري في دفع عجلة التنمية في أفريقيا.

