محمود جهاد يؤدي مناسك العمرة قبل العودة لتدريبات الزمالك

أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مناسك العمرة مستغلاً حصول الفريق على راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للانتظام في تدريبات فريقه استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.