شامخ..قوي وأسطورة..الدردير يتغزل بنجم الزمالك الجديد

مدح الناقد الرياضي عمرو الدردير في اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب عمرو الدردير :"شامخ ، قوي ، رجل ، شجاع ، أسد ، أسطورة ، عظيم ، زعيم ، شهم ، بطل ، فتاك ، جلاد ، كريم ، ذيب ، محزم ، مطنوخ ، صنديد ، مدهال، فارس ، مغوار ، محارب ، بتار ، جسور، انيق ، جميل ، متعلم ، جلاد ، نشمي ، مدهال ، كسار ، فارس ، صلب،قائد ، ذيبان ، نسر ، مطنوخ ، نمر ، ذكي ، مجتهد، شنب، مرعب ، مقاتل ، محارب ، فارس ، جلاد ، سفاح ، غضنفر، عظيم ، جبار ، اخاذ ، بديع ، رائع ، صنديد ، مِقدام ، كفوّ ، فهِيم ، قويم ،عَنيد ، سمْح ، نشمِي ، مثابر، مغامر، شيخ ، أًشوَسُ , مِقْدَام, كفو ، صقر ، بطل ، بَتار , مقدام ، جلاد، محزم ، مطنوخ ، نشمي ، صنديد ، مدهال ، كسار ، فارس ، مغوار ، محارب ، بتار ، جسور ، أَخَّاذ , جَذَّاب , خَلاّب , ساحِر".



تفاصيل الصفقة وأسلوب السداد

كان الزمالك قد تعاقد مع ألفينا في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات، مقابل مليون و800 ألف يورو، على أن يتم السداد على 6 أقساط.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الأزمة الحالية تتعلق بالقسط الأول من قيمة الصفقة، حيث طلب النادي الأوكراني سرعة سداده، فيما يسعى الزمالك للحصول على مهلة جديدة لإنهاء الأزمة قريباً.

اللاعب يتألق محلياً

ألفينا، البالغ من العمر 22 عاماً، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسبق أن انتقل إلى أوليكساندريا عام 2023 قادماً من فاسكو دي جاما البرازيلي.