تأجيل محاكمة 78 متهما بالإنضمام لـ"خلايا تنظيم القاعدة العنقودية"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 78 متهما بالإنضمام إلى "خلايا تنظيم القاعدة العنقودية" في القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر التي استهدفوا فيها رجال الشرطة والأمن بقسمي الوراق وإمبابة، لجلسة 9 نوفمبر المقبل للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قيادة بالخلايا العنقودية لتنظيم القاعدة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهم النيابة العامة بانهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.