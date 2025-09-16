قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025
اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
الدوحة تجمع العرب والمسلمين.. قمة استثنائية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل
مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك
خبير: القمة العربية أجمعت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية

القمة العربية
القمة العربية
محمود محسن

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، أن القمة العربية أجمعت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ورفض كل الممارسات العسكرية الإسرائيلية وضرورة أن يكون هناك زخم عربى إسلامى سواء بالدعم المباشر للدولة الفلسطينية ودول التفاوض.

وقال محمد صادق إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن  المتغير الأكثر وضوحا فى كلمات القادة والزعماء بالقمة العربية الإسلامية فى الدوحة، هو اللهجة المبشرة.

وتابع مدير المركز العربى للدراسات السياسية، أن هناك توجه مباشر نحو إدانة إسرائيل والحديث نحو الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بأدوارها، منها ما يتعلق بالضغط على إسرائيل، والكف عن الدعم المستمر لإسرائيل.

الدكتور محمد صادق إسماعيل القمة العربية الممارسات العسكرية فلسطين دول التفاوض

