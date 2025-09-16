خبير: القمة العربية أجمعت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، أن القمة العربية أجمعت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ورفض كل الممارسات العسكرية الإسرائيلية وضرورة أن يكون هناك زخم عربى إسلامى سواء بالدعم المباشر للدولة الفلسطينية ودول التفاوض.

وقال محمد صادق إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن المتغير الأكثر وضوحا فى كلمات القادة والزعماء بالقمة العربية الإسلامية فى الدوحة، هو اللهجة المبشرة.

وتابع مدير المركز العربى للدراسات السياسية، أن هناك توجه مباشر نحو إدانة إسرائيل والحديث نحو الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بأدوارها، منها ما يتعلق بالضغط على إسرائيل، والكف عن الدعم المستمر لإسرائيل.