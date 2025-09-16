سهلة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الرنجة

إذا كنتِ من محبي الأكلات السهلة نقدم إليكِ طريقة عمل سلطة الرنجة.
أولًا المكونات
رنجة.
بصل.
فلفل ألوان.
عصير ليمون.
طماطم.
فلفل رومى/ حامى.
زيت.
طحينة.
ثانيًا طريقة تحضير سلطة الرنجة
1- قومى بتنظيف الرنجة ونزع الشوك عنها، وقطعيها إلى قطع صغيرة.
2- احضرى وعاء وضعى فيه قطع الرنجة وتبليها جيدًا بعصير الليمون وضعى عليها ملعقة كبيرة من الطحينة وقلبيها جيدًا.
3- قومى بتقطيع البصل إلى قطع والطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة، ثم ضيفيها إلى الرنجة.
4- يمكنك إضافة مزيد من عصير الليمون أو الخل أو الطحينة حسب رغبتك فى التذوق، وأخيرًا ضعى قليل من الزيت.
5- تقدم سلطة الرنجة مع الخبز الطازج، والبطاطس المحمرة.