سهلة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الرنجة

إذا كنتِ من محبي الأكلات السهلة نقدم إليكِ طريقة عمل سلطة الرنجة.

أولًا المكونات

رنجة.

بصل.

فلفل ألوان.

عصير ليمون.

طماطم.

فلفل رومى/ حامى.

زيت.

طحينة.

ثانيًا طريقة تحضير سلطة الرنجة

1- قومى بتنظيف الرنجة ونزع الشوك عنها، وقطعيها إلى قطع صغيرة.

2- احضرى وعاء وضعى فيه قطع الرنجة وتبليها جيدًا بعصير الليمون وضعى عليها ملعقة كبيرة من الطحينة وقلبيها جيدًا.

3- قومى بتقطيع البصل إلى قطع والطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة، ثم ضيفيها إلى الرنجة.

4- يمكنك إضافة مزيد من عصير الليمون أو الخل أو الطحينة حسب رغبتك فى التذوق، وأخيرًا ضعى قليل من الزيت.

5- تقدم سلطة الرنجة مع الخبز الطازج، والبطاطس المحمرة.