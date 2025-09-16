قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 وصعد عيار 21 ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة. 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

أسعار الذهب فى السوق سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 5617 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21  يسجل نحو 4915 جنيهًا.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل نحو 4212 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل 39 ألف جنيه. 

سعر الذهب عالمياً اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 نحو 3651 دولارًا للأوقية.
 

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية


وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وأضافوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.

اسعار الذهب تغير الاسعار سعر الجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد