أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 39 ألف جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 وصعد عيار 21 ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب فى السوق سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5617 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 4915 جنيهًا.



أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل نحو 4212 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل 39 ألف جنيه.

سعر الذهب عالمياً اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 نحو 3651 دولارًا للأوقية.





وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وأضافوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.