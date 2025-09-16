قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
برلمان

برلماني: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق حاسمة لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي

إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن الرئيس السيسي وضع بكلمته خارطة طريق واضحة وحاسمة لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي مشيراً أن مصر تقود الموقف العربي بحكمة وقوة. 
 

وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي إلى أن يثبت جديته بتنفيذ ما ورد في الخطاب فورًا، وإلا سيكون شريكًا في جرائم الاحتلال مطالباً بتشكيل مكتب تنسيق عربي–إسلامي فوري برئاسة مصر وبتفويض رسمي من قادة الدول لمتابعة تنفيذ القرارات على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة.


وإطلاق منصة إعلامية موحدة لنشر الأدلة والشهادات باللغات العالمية لجعل قضية فلسطين حاضرة في ضمير العالم بلا هوادة.


وطالب الدكتور إيهاب رمزى من القمة توجيه دعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن بمبادرة عربية إسلامية مع طلب فرض إجراءات حماية دولية عاجلة وحظر تسليحي وتفويض لحماية المدنيين وتفعيل شبكات الدعم القانوني والإنساني مع منظمات المجتمع المدني العربية والدولية لتنسيق جهود المساعدة وجمع الأدلة.
مشدداً على أن كلمة الرئيس السيسي ليست مجرد خطاب وإنما نداء تاريخي إلى الأمة جمعاء فإما أن نتحرك الآن بقرارات جريئة وحاسمة تعيد الحقوق كاملة للشعب الفلسطيني، أو نتحمل مسؤولية التاريخ أمام الدماء التي تُسفك يوميًا. وأضاف " رمزى " قائلاً : “على الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي أن يختاروا موقع التاريخ إما جانب الحق والإنسانية، أو جانب التواطؤ والصمت الذي لا يغتفر."

مجلس النواب الرئيس السيسي المجتمع الدولي جرائم الاحتلال فلسطين إيهاب رمزى

