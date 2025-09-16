برلماني: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق حاسمة لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن الرئيس السيسي وضع بكلمته خارطة طريق واضحة وحاسمة لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي مشيراً أن مصر تقود الموقف العربي بحكمة وقوة.



وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي إلى أن يثبت جديته بتنفيذ ما ورد في الخطاب فورًا، وإلا سيكون شريكًا في جرائم الاحتلال مطالباً بتشكيل مكتب تنسيق عربي–إسلامي فوري برئاسة مصر وبتفويض رسمي من قادة الدول لمتابعة تنفيذ القرارات على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة.



وإطلاق منصة إعلامية موحدة لنشر الأدلة والشهادات باللغات العالمية لجعل قضية فلسطين حاضرة في ضمير العالم بلا هوادة.



وطالب الدكتور إيهاب رمزى من القمة توجيه دعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن بمبادرة عربية إسلامية مع طلب فرض إجراءات حماية دولية عاجلة وحظر تسليحي وتفويض لحماية المدنيين وتفعيل شبكات الدعم القانوني والإنساني مع منظمات المجتمع المدني العربية والدولية لتنسيق جهود المساعدة وجمع الأدلة.

مشدداً على أن كلمة الرئيس السيسي ليست مجرد خطاب وإنما نداء تاريخي إلى الأمة جمعاء فإما أن نتحرك الآن بقرارات جريئة وحاسمة تعيد الحقوق كاملة للشعب الفلسطيني، أو نتحمل مسؤولية التاريخ أمام الدماء التي تُسفك يوميًا. وأضاف " رمزى " قائلاً : “على الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي أن يختاروا موقع التاريخ إما جانب الحق والإنسانية، أو جانب التواطؤ والصمت الذي لا يغتفر."