قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من علاقة محرمة.. التحقيق مع طالبة ألقت رضيعة على الرصيف بجوار جامعة القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طالبة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة على رصيف بمحيط جامعة القاهرة بعدما أنجبتها من علاقة محرمة. 

وطلبت النيابة المختصة، سرعة إجراء التحريات حول الواقعة وخضعت المتهمة للتحقيق وسماع أقوالها حول دوافع تخلصها من رضيعتها وسط الشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيعة ملقاة وسط السيارات بالقرب من أسوار الجامعة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأم وضبطها، حيث تبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة، اعترفت بارتكاب الواقعة بعد حملها سفاحًا، وأقرت بمحاولتها التخلص من الطفلة بإلقائها على الرصيف وسط الشارع بمحيط جامعة القاهرة. 

جامعة القاهرة النيابة العامة علاقة محرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

ترشيحاتنا

الدكتور عمر الحسيني

عمر الحسيني: الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ستكون علامة مضيئة بالتعليم العالي

سفير فرنسا بمصر

سفير فرنسا بمصر: إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس الطموح المشترك للبلدين

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر

بالصور

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد