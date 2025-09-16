من علاقة محرمة.. التحقيق مع طالبة ألقت رضيعة على الرصيف بجوار جامعة القاهرة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام طالبة بإلقاء طفلتها حديثة الولادة على رصيف بمحيط جامعة القاهرة بعدما أنجبتها من علاقة محرمة.

وطلبت النيابة المختصة، سرعة إجراء التحريات حول الواقعة وخضعت المتهمة للتحقيق وسماع أقوالها حول دوافع تخلصها من رضيعتها وسط الشارع.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيعة ملقاة وسط السيارات بالقرب من أسوار الجامعة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأم وضبطها، حيث تبين أنها فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة، اعترفت بارتكاب الواقعة بعد حملها سفاحًا، وأقرت بمحاولتها التخلص من الطفلة بإلقائها على الرصيف وسط الشارع بمحيط جامعة القاهرة.