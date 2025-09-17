قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025: تجنّب النقد اللاذع

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

حضّر قائمة قصيرة، وأنجز مهمة صغيرة واحدة لتكتسب زخمًا، الحديث الواضح في العمل والمنزل يمنع الارتباك، انتبه للتفاصيل، لكن لا تدع الإتقان يُبطئك. الخطوات البسيطة المنتظمة تبني روتينًا مفيدًا، وتركيزًا أفضل، وهدوءًا.

توقعات برج العذراء عاطفيا

 قد يلتقي العزاب بشخص جدير بالثقة في مكان عام؛ ابحث عن قيم مشتركة تجنّب النقد اللاذع أو التذمّر؛ اختر التشجيع اللطيف بدلًا من ذلك، احترام العائلة والتقاليد البسيطة سيجلب الانسجام والمودة الدائمة طوال اليوم والهدوء الداخلي.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

 المشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات يُحسّن الهضم ويُحسّن المزاج. مارس تمارين التنفس البسيطة أو الصلاة الهادئة لتهدئة عقلك واحترام عاداتك، تجنب الوجبات الخفيفة الدسمة أو الدسمة في وقت متأخر من الليل. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

قدّم اقتراحاتك بلطف للحفاظ على حسن النية. التحسينات الصغيرة في المهام الروتينية قد تُكسبك إشادة القادة، حافظ على وتيرة ثابتة وتحقق من الحقائق قبل إرسال الرسائل المهمة، واحتفل بكل نجاح صغير.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

إذا تأخرت عن سداد مستحقاتك، فأرسل تذكيرًا مهذبًا المدخرات اليومية الصغيرة والسجلات المنظمة ستعزز ثقتك المالية مع مرور الوقت وتدعم خططك المستقبلية.

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العذراء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

البابا تواضروس

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد