سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو

أهدى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفيرة ليونورا رويدا، سفيرة المكسيك في القاهرة، نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، من إنتاج شركة صوت القاهرة التي تمتلكها الهيئة.

بدورها، أشادت السفيرة المكسيكية بأغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وقالت إن صوت أم كلثوم المدهش حمل سحر الشرق إلي كل العالم.

وكانت سفيرة المكسيك حلت ضيفةً علي البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية، وزارت استديو نجيب محفوظ الذي يرى النيل والأهرامات معاً.

وقالت السفيرة: “إن نجيب محفوظ معروف لدينا، فقد كانت أول بطولة للفنانة المكسيكية العالمية سلمي حايك لفيلم سينمائي مقتبس عن رواية محفوظ الشهير (زقاق المدق)”.

وأشاد المسلماني بالعلاقات المصرية المكسيكية، وقال إن البلدين الكبيرين لديهما حضارات عريقة وعلاقات متينة.

يذكر أن المكسيك تحتفل هذا العام بذكرى مرور ٢١٥ عامًا على بداية استقلالها، فمنذ عام ١٨١٠ سعت المكسيك لإقامة دولة حرة ذات سيادة.

ويحتفل البلدان هذا العام ٢٠٢٥، بمرور ٦٧ عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وأوجه التشابه التاريخى والحوار المتواصل، الذي يعكس أوجه التقارب العميقة بين حضارتيهما الكبيرتين.