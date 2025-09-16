قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شفاء الأورمان تحتفل بتعافي الطفلة إيمان بعد عامين من رحلة علاج سرطان الدم

شفاء الأورمان تحتفل بشفاء الطفلة إيمان بعد عامين من رحلة علاج سرطان الدم
شفاء الأورمان تحتفل بشفاء الطفلة إيمان بعد عامين من رحلة علاج سرطان الدم
شمس يونس

شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر  في صعيد مصر لحظات إنسانية مؤثرة، خلال احتفالها مع أسرة الطفلة إيمان فتحي من محافظة أسوان، بعد تأكيد تعافيها التام من سرطان الدم، وظهور نتيجة آخر بذل نخاع سلبية وخالية تمامًا من أي خلايا سرطانية.

وكانت إيمان قد وصلت إلى المستشفى منذ عامين، وهي في عمر 11 عامًا، بعدما عانت من نقص حاد في صفائح الدم وارتفاع مستمر في درجة الحرارة. 

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة وبذل نخاع، تبيّن إصابتها بسرطان الدم الحاد، لتبدأ رحلة علاج مكثفة استمرت على مدار عامين كاملين داخل المستشفى.

وبفضل الرعاية الطبية المجانية والخدمات العلاجية المتميزة، جاءت التحاليل الأخيرة لتؤكد شفاءها التام من المرض، لتدخل بعدها مرحلة المتابعة الدورية.

وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته البالغة بالنتيجة الإيجابية التي أثبتت شفاء الطفلة، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية داخل المستشفى لخدمة المرضى بالمجان، وخطوة جديدة في مسيرة إنقاذ مئات الأطفال من براثن السرطان في صعيد مصر.

كما أكد الدكتور محمود الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، أن شفاء الطفلة إيمان يمثل نموذجًا حيًا للأمل ورسالة طمأنينة لكل الأسر في صعيد مصر، موضحًا أن المستشفى تواصل تقديم أحدث بروتوكولات علاج أورام الأطفال بالمجان وبأعلى مستويات الرعاية الطبية، ما يساهم في إنقاذ مئات الأطفال وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية

طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

