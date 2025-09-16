قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رشا مهدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

رشا مهدي
رشا مهدي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، حسابها لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وظهرت رشا مهدي، في الصورة، بإطلالة صيفية متميزة، نالت إعجاب متابعيها، وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد علقت الفنانة رشا مهدي، على تصريحات الفنان سلوم حداد بشأن عدم إجادة الفنانين المصريين اللغة العربية الفصحى.

وكتبت رشا مهدي عبر فيسبوك: "قرأت زي أغلب الناس تصريح الفنان سلوم حداد عن قدرات الفنان المصري في نطق اللغة العربية الفصحى، وما استوقفنيش وقتها لإيماني بحرية الرأي ‏لكن لما شفت المقطع النهاردة، استوقفتني "التريقة" وتقليد اللهجة المصرية بهدف إضحاك الحضور!

‏وتابعت: "وهنا لنا وقفة! ‏في فرق كبير بين "النقد" و“السخرية” ‏النحو والصرف مش بس جيم و چيم ‏النحو والصرف علوم كاملة بتتدرس في كلية “الآداب” ‏النحو والصرف "أدب" واللي من غيره لا الجيم ولا الچيم ليهم أي قيمة".

رشا مهدي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

ترشيحاتنا

كارولين عزمي ٠

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام ..شاهد

دوري أبطال أوروبا

رومينيجه يشيد بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد: أكثر إثارة ويمنع الاستهانة بالمباريات

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد