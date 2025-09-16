32 متخصصًا من قطاع البترول والغاز في الدفعة الأولى لدبلومة إدارة سلامة العمليات

أحتفلت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر ومركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بإطلاق الدفعة الأولى من الدبلومة الجديدة لإدارة سلامة العمليات في مصر.

تضم الدفعة الأولى 32 متخصصًا من مختلف شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات. على مدار أربعة أشهر، سيشارك الملتحقون في الدبلومة من خلال جلسات حضورية وأخري عبر الإنترنت تغطي موضوعات رئيسية تشمل أساسيات سلامة العمليات، وتحديد المخاطر وتقييمها، وقيادة سلامة العمليات، والسلامة في التصميم والهندسة، والاستجابة للطوارئ والتحقيق في الحوادث، إضافة إلى طرق الإمتثال للوائح التنظيمية وإجراءات التدقيق والمراجعة. وتشكل هذه الموضوعات الكفاءات الأساسية التي يحتاجها المتخصصون في القطاع لإدارة المخاطر وتعزيز مستويات السلامة.

تم تطوير منهج الدبلومة من قبل وزارة البترول، وميثانكس مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إستنادا إلى المعايير والإرشادات الـ24 لإدارة سلامة العمليات، والتي تم تطويرها سابقًا بالشراكة بين الوزارة وميثانكس واصدرَتها الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات القطاع عام 2022. تُمنح الدبلومة من قبل مركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتدعمها شركة ميثانكس مصر من خلال رعاية 150 مرشحًا من الوزارة على مدار ثلاث سنوات.

صرح المهندس ياسين محمد، الوكيل الأول والمشرف بوزارة البترول والثروة المعدنية: "إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر يمثل خطوة مهمة في رؤيتنا الاستراتيجية نحو ترسيخ سلامة العمليات وتعزيز التميز التشغيلي على مستوى القطاع. من خلال التعاون مع ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية، نعمل على بناء كوادر قائمة على المعرفة وقادرة على ترسيخ مفهوم السلامة في جميع جوانب عملياتنا."

في تعليقه على إطلاق أول دفعة من الدبلومة، قال محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر: "يمثل إطلاق أول دفعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر خطوة مهمة نحو تطوير تعاوننا مع الوزارة ليشمل بناء قدرات العاملين على مستوى القطاع بأكمله. هذا الإنجاز يعكس إلتزامنا المستمر بتعزيز سلامة العمليات وتمكين الكوادر المستقبلية في القطاع بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان عمليات آمنة ومستدامة ."

علق الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قائلاً: "نفتخر بإطلاق دبلومة إدارة سلامة العمليات بالتعاون بين الجامعة الأمريكية ووزارة البترول والثروة المعدنية وميثانكس، والتي تهدف إلى تطوير الخبرات المهنية في مجال سلامة العمليات. هذا التعاون يؤكد التزامنا المشترك بتطوير قطاع النفط والغاز في مصر من خلال تدريب متطور يعزز السلامة، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام."

هذه الدبلومة هي نتاج سنوات من التعاون بين وزارة البترول وشركة ميثانكس مصر لترسيخ إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر، بدءا من رفع مستوى المعرفة بمبادئ سلامة العمليات بالقطاع، مروراً بوضع معايير وطنية لإدارة سلامة العمليات، وصولاً إلى بناء القدرات المهنية للعاملين من أجل مستقبل أكثر أماناً. فمنذ عام 2018، أثمر هذا التعاون عن إنجازات بارزة شملت تطوير24 معيارًا وإرشادًا وطنيًا لإدارة سلامة العمليات، وإطلاق أول موقع إلكتروني رسمي لإدارة سلامة العمليات في مصر(www.psmegypt.com) ، ونشر كتاب " نحو عمليات أكثر أماناً في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات" وتنظيم عدد من المؤتمرات وجلسات تبادل المعرفة علي مستوي القطاع.

وقد ساهمت هذه المبادرات مجتمعة في ترسيخ أسس قوية لثقافة وممارسات سلامة العمليات داخل القطاع بما يدعم مستقبلًا آمنًا للطاقة في مصر.