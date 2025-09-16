قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

32 متخصصًا من قطاع البترول والغاز في الدفعة الأولى لدبلومة إدارة سلامة العمليات

وزارة البترول
وزارة البترول
ولاء عبد الكريم

 أحتفلت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر ومركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بإطلاق الدفعة الأولى من الدبلومة الجديدة لإدارة سلامة العمليات في مصر.

تضم الدفعة الأولى 32 متخصصًا من مختلف شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات. على مدار أربعة أشهر، سيشارك الملتحقون في الدبلومة من خلال جلسات حضورية وأخري عبر الإنترنت تغطي موضوعات رئيسية تشمل أساسيات سلامة العمليات، وتحديد المخاطر وتقييمها، وقيادة سلامة العمليات، والسلامة في التصميم والهندسة، والاستجابة للطوارئ والتحقيق في الحوادث، إضافة إلى طرق الإمتثال للوائح التنظيمية وإجراءات التدقيق والمراجعة. وتشكل هذه الموضوعات الكفاءات الأساسية التي يحتاجها المتخصصون في القطاع لإدارة المخاطر وتعزيز مستويات السلامة.
تم تطوير منهج الدبلومة من قبل وزارة البترول، وميثانكس مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إستنادا إلى المعايير والإرشادات الـ24 لإدارة سلامة العمليات، والتي تم تطويرها سابقًا بالشراكة بين الوزارة وميثانكس واصدرَتها الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات القطاع عام 2022. تُمنح الدبلومة من قبل مركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتدعمها شركة ميثانكس مصر من خلال رعاية 150 مرشحًا من الوزارة على مدار ثلاث سنوات.
صرح المهندس ياسين محمد، الوكيل الأول والمشرف بوزارة البترول والثروة المعدنية: "إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر يمثل خطوة مهمة في رؤيتنا الاستراتيجية نحو ترسيخ سلامة العمليات وتعزيز التميز التشغيلي على مستوى القطاع. من خلال التعاون مع ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية، نعمل على بناء كوادر قائمة على المعرفة وقادرة على ترسيخ مفهوم السلامة في جميع جوانب عملياتنا."
في تعليقه على إطلاق أول دفعة من الدبلومة، قال محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر: "يمثل إطلاق أول دفعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر خطوة مهمة نحو تطوير تعاوننا مع الوزارة ليشمل بناء قدرات العاملين على مستوى القطاع بأكمله. هذا الإنجاز يعكس إلتزامنا المستمر بتعزيز سلامة العمليات وتمكين الكوادر المستقبلية في القطاع بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان عمليات آمنة ومستدامة ."
علق الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قائلاً: "نفتخر بإطلاق دبلومة إدارة سلامة العمليات بالتعاون بين الجامعة الأمريكية ووزارة البترول والثروة المعدنية وميثانكس، والتي تهدف إلى تطوير الخبرات المهنية في مجال سلامة العمليات. هذا التعاون يؤكد التزامنا المشترك بتطوير قطاع النفط والغاز في مصر من خلال تدريب متطور يعزز السلامة، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام."
هذه الدبلومة هي نتاج سنوات من التعاون بين وزارة البترول وشركة ميثانكس مصر لترسيخ إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر، بدءا من رفع مستوى المعرفة بمبادئ سلامة العمليات بالقطاع، مروراً بوضع معايير وطنية لإدارة سلامة العمليات، وصولاً إلى بناء القدرات المهنية للعاملين من أجل مستقبل أكثر أماناً. فمنذ عام 2018، أثمر هذا التعاون عن إنجازات بارزة شملت تطوير24 معيارًا وإرشادًا وطنيًا لإدارة سلامة العمليات، وإطلاق أول موقع إلكتروني رسمي لإدارة سلامة العمليات في مصر(www.psmegypt.com)  ، ونشر كتاب " نحو عمليات أكثر أماناً في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات" وتنظيم عدد من المؤتمرات وجلسات تبادل المعرفة علي مستوي القطاع.

وقد ساهمت هذه المبادرات مجتمعة في ترسيخ أسس قوية لثقافة وممارسات سلامة العمليات داخل القطاع بما يدعم مستقبلًا آمنًا للطاقة في مصر.

وزارة البترول الخدمات الهندسية المرافق المختبرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

اوائل الثانوية الأزهرية اثناء الزيارة

أوائل الثانوية الأزهرية يزورون دير سانت كاترين في رحلة ترفيهية لجنوب سيناء

صورة أرشيفية

المشدد 15 عامًا لعامل شرع في إنهاء حياة شاب بسوهاج

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية مجاناً| صور

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد