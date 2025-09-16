عمرو منسي: عرض أفلام جماهيرية لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة

نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان الذي يذاع عبر شاشة قناة النهار.

وقال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة إنه سيتم تبني عرض أفلام جماهيرية قبل عرضها في السينمات لأول مرة أسوة بالمهرجانات الدولية مثل كان وفينيسيا.

وقد انطلق المؤتمر الصحفي بالسلام الوطني وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير أبرزهم يسرا والمخرج يسري نصر الله وأحمد حسام ميدو والمنتجة ماريان خوري ونجيب ساويرس وغيرهم.

كان مهرجان الجونة السينمائي قد وقع شراكة مع شبكة تليفزيون النهار، لتصبح بموجبها الناقل الرسمي داخل مصر للدورة الثامنة من المهرجان، التي تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.

وبمقتضى هذه الشراكة، ستتمتع شبكة النهار بحقوق البث الحصرية داخل مصر لحفلي الافتتاح والختام، إلى جانب المؤتمر الصحفي، مع تقديم تغطية شاملة ومباشرة لمختلف فعاليات وأنشطة المهرجان على مدار أيامه.

وأعلن مهرجان الجونة عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت ، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

ومن أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، وإضافة إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، تركت كيت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".

وتقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.