محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية مجاناً| صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المعرض الدائم بمدرسة كفرالشيخ الثانوية الصناعية للبنات، لتوفير المستلزمات المدرسية والزي المدرسي للطلاب الأيتام والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المعرض يضم 4000 قطعة من الملابس والزي المدرسي، بالإضافة إلى الحقائب والأدوات المكتبية والأحذية، مؤكداً أن المبادرة تقدم هذه المستلزمات مجانًا للطلاب الأولى بالرعاية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على أن هذه المعارض تعكس جهود الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه المعارض يمثل نموذجًا حيًا للتكافل المجتمعي وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم العملية التعليمية.