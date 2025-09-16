أيمن عاشور: الأكاديمية الدولية للعمارة تمثل نقلة نوعية بمجالي التعليم والاستشارات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية، تعد أول أكاديمية دولية في الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأشار وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والتنمية الحضرية، إلى أن هذه الأكاديمية تمثل نقلة نوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستشارات، حيث ستسهم في إعداد كوادر من المتخصصين في مجالات العمران والمدن، القادرين على تنفيذ برامج ومشروعات تخدم مصر ودول المنطقة، بما يعزز الدور الريادي لمصر إقليميًا ودوليًا.