محافظ بني سويف يشيد بدعم وزارة الصحة لتطوير المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الطبية

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جهود وزارة الصحة والسكان في مجال دعم منظومة الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والعمل على تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة في هذا القطاع الحيوي، من خلال الالتزام بالمعايير الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل كافة المنشآت الطبية، خاصة وأن تحسين الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور هاني جميعة، لعرض تقرير بشأن مستجدات الإجراءات التي تنفذها المديرية، لتعزيز وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بمستشفيات:الصدر والحُميّات والواسط المركزي،بعد دعمها ببعض الأجهزة والمعدات الطبية والتي تمثل إضافة نوعية لتحسين مستوى ونوعية الخدمات التي تقدم بتلك المنشآت.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تركيب وتشغيل جهاز شد الفقرات وجهاز الكمادات الساخنة بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصدر ببني سويف ، إضافة إلى تركيب وتشغيل جهاز التحفيز الليمفاوى بمستشفى الواسطى المركزى وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بالوزارة برئاسة "د. دنيفين عون" ،بجانب إمداد قسم العلاج الطبيعى بمستشفى حُميات بنى سويف بجهاز شد فقرات ممايعد إضافة خدمة جديدة للمستشفى.

وأشار وكيل الصحة إلى أن جهاز شد الفقرات يُستخدم في علاج حالات الانزلاق الغضروفي العنقي والقطني، للمساعدة على تخفيف الألم وتحسين الحركة والمرونة، فضلاً عن تقليل الضغط على الأعصاب الناتج عن الانزلاق الغضروفي وما يسببه من آلام وتنميل، لافتاً إلى أن توفير مثل هذه الأجهزة يمثل إضافة قوية لأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات الحكومية ويسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.